Frankfurt/Main (dpa) – Der schwunglose Handel im Dax hat sich am Freitag fortgesetzt. Dem Leitindex gelang zwar kurz vor Handelsschluss noch der Sprung in die Gewinnzone, doch die Marke von 11 600 Punkten erreichte er nicht. Mit einem kleinen Plus von 0,12 Prozent auf 11 599 Punkte ging er ins Wochenende. Der Kurs des Euro stieg. Die Europäische Zentralbank setzte den Referenzkurs auf 1,0589 US-Dollar fest.