Frankfurt/Main (dpa) – Anleger am deutschen Aktienmarkt haben dem Dax die gewinnträchtigste Woche des Jahres beschert. Der deutsche Leitindex knüpfte zu Wochenschluss mit einem Aufschlag von 0,22 Prozent und 11 203,63 Punkten an seine imposante Entwicklung der vergangenen vier Tage an. Der Euro weitete seine jüngsten Verluste aus: Er stand zuletzt bei 1,0542 Dollar.