Deutsche senden Weihnachtsgrüße am liebsten per Facebook und WhatsApp

München (dpa) – Weihnachtspost ganz modern: Zwei Drittel der Deutschen verschicken ihre Weihnachtsgrüße in diesem Jahr per WhatsApp oder Facebook. Das ergab eine YouGov-Umfrage im Auftrag des Energiekonzerns Eon. Nur 39 Prozent der Befragten setzen dagegen auf klassische Weihnachtsbriefe. Bei Unternehmen ist der klassische Weihnachtsbrief allerdings noch beliebt: Der Umfrage zufolge schicken zwei Drittel der befragten Betriebe ihre Weihnachtsgrüße weiter per Post. Immerhin setzen demnach auch 40 Prozent der Unternehmen auf E-Mail und 33 Prozent auf WhatsApp oder Facebook.