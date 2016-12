Ein Toter bei Wohnhausexplosion in Niedersachsen

Kalbe (dpa) – Bei der Explosion eines Wohnhauses in Niedersachsen ist ein Mann ums Leben gekommen. Als die Einsatzkräfte am Ort der heftigen Detonation in Kalbe im Kreis Rotenburg eintrafen, bot sich ihnen nach Polizeiangaben ein «erschreckendes Bild». Man könne nicht mehr von einem Haus sprechen – es sei ein reiner Schutthaufen, sagte ein Polizist, der vor Ort war. Im Schutt fanden Rettungskräfte die Leiche des Mannes. Um wen es sich dabei handelte, ist noch ebenso unklar wie die Ursache der heftigen Explosion.