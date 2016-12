Entsetzen nach möglichen Anschlag auf Weihnachtsmarkt

Berlin (dpa) – Auf den möglichen Anschlag mit einem Lastwagen auf einen Weihnachtsmarkt im Herzen Berlins haben Spitzenpolitiker in Deutschland und Europa mit Entsetzen reagiert. Frankreichs Premierminister Bernard Cazeneuve erklärte auf seinem Twitteraccount auf Deutsch: «Ganz Frankreich steht an Deutschlands Seite.» «Wir trauern um die Toten und hoffen, dass den vielen Verletzten geholfen werden kann», teilte Regierungssprecher Steffen Seibert mit. Auch Bundespräsident Joachim Gauck zeigte sich tief betroffen über das «schreckliche Geschehen». «Das ist ein schlimmer Abend für Berlin und unser Land, der mich wie zahllose Menschen sehr bestürzt», so Gauck.