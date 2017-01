Berlin (dpa) – Nach mehr als vier Jahrzehnten in der CDU tritt die Bundestagsabgeordnete Erika Steinbach aus der Partei aus – aus Protest gegen die Flüchtlingspolitik von Kanzlerin Angela Merkel. Der «Welt am Sonntag» sagte sie: «Würde ich aktuell CDU wählen? Nein. Würde ich heutzutage gar in die CDU eintreten? Nein. Daraus kann ich nur die ehrliche Schlussfolgerung ziehen, die CDU zu verlassen.» Der Austritt werde morgen erfolgen, sagte die 73-Jährige der dpa.