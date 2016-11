EU-Kommission nimmt einheitliches Insolvenzrecht in Angriff

Straßburg (dpa) – Die EU-Kommission will Firmen in Europa künftig besser vor den Folgen von Pleiten schützen. Insolventen Unternehmen sollen nach einer Frist von maximal drei Jahren sämtliche Schulden erlassen werden, wie die Behörde mitteilte. Zudem sollen Insolvenzverfahren in Zukunft effizienter und rascher beendet werden können. Nach Angaben der EU-Kommission gehen in der EU jährlich rund 200 000 Firmen pleite. Etwa 1,7 Millionen Menschen verlieren dadurch pro Jahr ihre Arbeit. Brüssel will vor diesem Hintergrund auch eine stärkere Unternehmensaufsicht.