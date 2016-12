EU-Türkei-Gipfel im Frühjahr 2017 möglich

Brüssel (dpa) – Die EU geht auf die Türkei zu und plant im kommenden Frühjahr ein gemeinsames Gipfeltreffen. Er sei mit den Vorbereitungen beauftragt worden, sagte EU-Ratspräsident Donald Tusk nach dem Treffen der europäischen Staats- und Regierungschefs in Brüssel. Als Termin ist nach Angaben von EU-Diplomaten ein Datum nach dem EU-Gipfel am 10. März anvisiert. Der letzte EU-Türkei-Gipfel fand im März 2016 statt. Diplomaten hatten zuvor erklärt, dass die EU von der Türkei eine Annäherung in der Visa-Frage erwartet.