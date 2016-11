Favela-Bewohner entdecken sieben Tote nach Gefechten

Rio de Janeiro (dpa) – Anwohner haben nach heftigen Schießereien zwischen Kriminellen und der Polizei in einem Elendsviertel der brasilianischen Millionenmetropole Rio de Janeiro sieben Leichen entdeckt. Die jungen Leute seien erschossen worden, sagten Angehörige der Zeitung «O Globo». Die Polizei war in den frühen Morgenstunden mit gepanzerten Fahrzeugen in die Favela Cidade de Deus eingerückt und hatte nach Mitgliedern krimineller Banden gesucht. Bei Gefechten am Vortag war in dem Elendsviertel ein Hubschrauber der Polizei abgestürzt. Vier Beamte kamen dabei ums Leben.