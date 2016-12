FC Bayern vorläufig wieder Tabellenführer

Mainz (dpa) – Der FC Bayern München hat zumindest vorübergehend wieder die Tabellenführung der Fußball-Bundesliga übernommen. Das Team gewann 3:1 gegen den FSV Mainz 05. RB Leipzig könnte jedoch mit seiner Partie gegen den FC Schalke 04 die Bayern wieder überholen. Mainz ging in der vierten Minute durch Jhon Cordoba in Führung. Der deutsche Rekordmeister drehte die Partie jedoch schnell. Robert Lewandowski und Arjen Robben trafen noch vor der Pause. Lewandowski setzte in der Nachspielzeit mit einem Freistoß dann den Schlusspunkt.