Frankreich fordert UN-Beobachter für Aleppo

New York (dpa) – Frankreich hat sich für die Entsendung von UN-Beobachtern in die syrische Stadt Aleppo ausgesprochen. «Es ist von entscheidender Bedeutung, dass internationale Beobachter unter Aufsicht der UN die Situation überwachen», sagte der französische UN-Botschafter Francois Delattre in New York. Gemeinsam mit Deutschland werde zudem an einem Plan gearbeitet, der die Konditionen des Abzugs von Zivilisten und des humanitären Zugangs bestimmen werde. Die ersten Zivilisten und Verwundeten sind heute mit Bussen aus Ost-Aleppo ins Umland der umkämpften Stadt transportiert worden.