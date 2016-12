Paris (dpa) – Französische Ermittler haben einen Mann in Polizeigewahrsam genommen, der an einem vor Kurzem vereitelten Terroranschlag im Pariser Raum beteiligt gewesen sein soll. Der 31-Jährige sei wegen Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung festgenommen worden, meldet die französische Nachrichtenagentur AFP. Er werde verdächtigt, Waffen für ein am 1. Dezember geplantes Attentat im Pariser Raum geliefert zu haben.