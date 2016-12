Frau in Rücken getreten: Suche nach Täter bisher erfolglos

Berlin (dpa) – Die Polizei in Berlin sucht weiter nach dem Mann, der eine 26-Jährige Frau durch einen Tritt die Treppe in einem U-Bahnhof hinuntergestürzt hat. Zwar hatte die Polizei einen der drei Begleiter des mutmaßlichen Täters festgenommen, aber es gibt bisher trotzdem keine konkreten Spuren. Die Polizei registrierte bis gestern zehn Hinweise auf den Vorfall, wie sie jetzt mitteilte. Die heimtückische Attacke in der Hermannstraße war auf einer Videoaufzeichnung einer Überwachungskamera zu sehen. Die Frau bracht sich beim Sturz den Arm.