Gabriel zum Klimaschutz: Jobs in der Industrie erhalten

Berlin (dpa) – Wirtschaftsminister Sigmar Gabriel hat in der Klimaschutzdebatte Rücksicht auf die Arbeitsplätze in der Industrie angemahnt. Bevor ein Datum für den Kohleausstieg festgesetzt werde, müsse eine Perspektive für die Betroffenen und ihre Kinder geschaffen werden, sagte der SPD-Chef in der Haushaltsdebatte des Bundestags. Auch Arbeiter in der Stahlindustrie sollten nicht den Eindruck haben, der Politik seien offene Märkte und Klimaschutz wichtig, aber nicht ihre Jobs. «Wir müssen schon darauf achten, dass in diesem Land industrielle Arbeitsplätze erhalten bleiben.»