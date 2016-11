Grünen-Kandidatin beantragt Nachzählung der US-Wahl in Wisconsin

Washington (dpa) – Die Grünen-Bewerberin Jill Stein hat im Bundesstaat Wisconsin offiziell eine Nachzählung der Stimmen für die US-Präsidentschaftswahl 2016 beantragt. Das bestätigte die Wahlkommission. Die Nachzählung muss bis spätestens 13. Dezember abgeschlossen sein. Wisconsin war völlig überraschend an Donald Trump gegangen. Stein will auch Nachzählungen in Pennsylvania und Michigan anstrengen. Laut Computer-Experten waren die Wahlautomaten in einigen Bundesstaaten anfällig für Hackerangriffe. Der Initiative von Stein werden nicht allzuviele Chancen auf Erfolg eingeräumt.