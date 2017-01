Dinslaken (dpa) – In Dinslaken in Nordrhein-Westfalen ist am Morgen ein Güterzug entgleist, nachdem Unbekannte einen Geldautomaten auf die Schienen gelegt haben. Der Lokführer und die zwei Begleiter blieben unverletzt. Der Güterzug hatte unter anderem Gas geladen, das aber nicht ausgetreten sein soll. Der Zugverkehr zwischen Oberhausen und Wesel wurde unterbrochen. Die Ermittler glauben, dass die Täter den Automaten durch den Aufprall zerstören wollten, um an das Geld im Inneren zu gelangen.