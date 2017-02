HSV holt ersten Sieg im neuen Jahr: 1:0 gegen Leverkusen

Hamburg (dpa) – Der abstiegsbedrohte Hamburger SV hat seinen ersten Bundesliga-Sieg im neuen Jahr gefeiert und Bayer Leverkusen den nächsten Rückschlag versetzt. Einen Tag nach der Sperre für Hakan Calhanoglu verlor Bayer am Abend zum Auftakt des 19. Spieltags mit 0:1 in Hamburg. Der von Leverkusen ausgeliehene Verteidiger Kyriakos Papadopoulos erzielte eine viertel Stunde vor Schluss per Kopf den einzigen Treffer der Partie. Der HSV kletterte damit zumindest vorübergehend auf den Relegationsrang.