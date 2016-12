Baden-Baden (dpa) – Udo Lindenberg hat mit «Stärker als die Zeit» das erfolgreichste Album 2016 in Deutschland veröffentlicht. Der Panikrocker setzte sich in der Jahreswertung vor Andrea Berg mit «Seelenbeben» durch, wie GfK Entertainment mitteilte. In den offiziellen Single-Jahrescharts siegte der norwegische DJ Alan Walker mit «Faded» vor Stereoact feat. Kerstin Ott mit «Die immer lacht».