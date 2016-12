Lastwagen-Anschlag war Terrorismus – Rätselraten um Täter und Motiv

Berlin (dpa) – Nach dem Anschlag in Berlin gehen Ermittler von einem terroristischen Hintergrund aus, rätseln aber über Motiv und Täter. Ein nach der Tat festgenommener junger Mann – vermutlich Pakistaner – ist womöglich doch nicht der gesuchte Terrorist. Daher sei noch offen, ob der Lastwagen-Anschlag mit mindestens zwölf Toten einen islamistischen Hintergrund hat, so Generalbundesanwalt Peter Frank. Der Täter sei womöglich noch auf freiem Fuß, sagte BKA-Präsident Holger Münch. Unklar ist, ob ein Täter oder mehrere am Werk waren.