Leipziger begrüßen niederländisches Königspaar im Plattenbau

Leipzig (dpa) – Kindergartenkinder und zahlreiche Erwachsene haben das niederländische Königspaar in Leipzig-Grünau fröhlich empfangen. König Willem-Alexander und Máxima schritten in dem Plattenbauviertel durch ein Spalier fähnchenschwenkender Neugieriger. Die royalen Gäste informierten sich anschließend im Quartiersmanagement des Stadtteils über die Erfahrungen, die im ehemals zweitgrößten Plattenbauviertel der DDR nach der Wende im Stadtumbau gemacht wurden. Am Nachmittag wollen Willem-Alexander und Máxima in Wittenberg die Schlosskirche besuchen.