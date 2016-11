Lufthansa-Piloten streiken am Mittwoch

Frankfurt/Main (dpa) – Die Piloten der Lufthansa haben zum nächsten Streik aufgerufen. Sie wollen an diesem Mittwoch den Flugverkehr auf der Lang- und Kurzstrecke komplett bestreiken. Das kündigte die Gewerkschaft Vereinigung Cockpit an. Betroffen seien alle Lufthansa-Flüge aus Deutschland. Morgen wird es zu Arbeitsniederlegungen bei Eurowings in Düsseldorf und Hamburg kommen. Die Gewerkschaft Verdi hat das Kabinenpersonal zum Streik aufgerufen. Bei beiden Streiks geht es um Tarifauseinandersetzungen.