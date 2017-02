Madonna zeigt ihre adoptierten Zwillinge

Los Angeles (dpa) – US-Sängerin Madonna hat auf Instagram ihren Familienzuwachs gezeigt – die adoptierten Zwillinge Esther und Stella aus Malawi. «Ich bin überglücklich, dass sie jetzt Teil unserer Familie sind», schrieb sie dazu. «Ich bin all denjenigen in Malawi zutiefst dankbar, die mir dabei geholfen haben.» Ein Gericht in dem südostafrikanischen Land hatte der Pop-Ikone die Adoption am Dienstag offiziell gestattet. Auf dem Foto ist Madonna mit den vierjährigen Mädchen zu sehen, wie sie Hand in Hand spazieren gehen.