Medien: Hilfe der Saudis für deutsche Salafisten belegt

Berlin (dpa) – Ein Bericht deutscher Geheimdienste listet eine zunehmende Unterstützung aus Saudi-Arabien, Kuwait und Katar für Salafisten in Deutschland auf. Religiöse Organisationen bauten Moscheen sowie Schulungseinrichtungen und schickten Prediger nach Deutschland, um die fundamentalistische Variante des Islam zu verbreiten, schreiben Bundesnachrichtendienst und Verfassungsschutz, wie «Süddeutsche Zeitung», NDR und WDR berichten. In Europa solle nun eine Liste bekannter Funktionäre und Prediger erstellt werden, um ihnen die Einreise in den Schengen-Raum zu verweigern.