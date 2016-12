Medien: Mindestens 30 Soldaten bei Anschlag im Jemen getötet

Sanaa (dpa) – Bei einem Selbstmordanschlag in der jemenitischen Hafenstadt Aden sind Medienberichten zufolge mindestens 30 Soldaten getötet worden. Ein Attentäter sprengte sich in der Nähe einer Militärbasis in die Luft, wo sich die Soldaten versammelt hatten, um ihr Gehalt abzuholen. Das berichtet der Fernsehsender Al-Arabija. Dutzende Soldaten sollen dem Bericht zufolge verletzt worden sein. Im Jemen tobt seit rund zwei Jahren ein Bürgerkrieg zwischen Anhängern der Regierung und schiitischen Huthi-Rebellen.