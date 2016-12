Merkel macht Russland und Iran für Aleppo verantwortlich

Brüssel (dpa) – Kanzlerin Angela Merkel hat Russland und dem Iran vorgeworfen, für Verbrechen gegen die Zivilbevölkerung in der syrischen Stadt Aleppo verantwortlich zu sein. Diese Verbrechen müssten geahndet werden, sagte Merkel nach dem EU-Gipfel am Abend in Brüssel. Angesichts der Kriegsgräuel in Syrien will die Europäische Union jetzt alle verfügbaren diplomatischen Kanäle nutzen, um die Not der Menschen zu lindern. Ratspräsident Donald Tusk gestand allerdings ein, dass die EU nicht so effektiv sei, wie sie es gerne wäre.