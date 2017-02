Militärmanöver mit erneuten Raketentests im Iran

Teheran (dpa) – Trotz erneuter US-Sanktionen hat der Iran erneut ein Militärmanöver mit Tests von Raketen verschiedener Reichweiten begonnen. Die iranischen Revolutionsgarden betonten in einer Mitteilung, die Übung sei eine Antwort auf «Drohungen und Sanktionen» der USA. Der Iran hatte erbost auf die neuen Strafmaßnahmen reagiert. Zudem will der Iran seinerseits Sanktionen gegen «amerikanische Individuen und Unternehmen verhängen, die extremistische oder terroristische Gruppen unterstützen oder zur Unterdrückung und Ermordung wehrloser Menschen in der Region beitragen».