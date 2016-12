Millionen Pilger feiern Marien-Wallfahrt in Mexiko-Stadt

Mexiko-Stadt (dpa) – Fast sieben Millionen Katholiken sind in Mexiko-Stadt zur Basilika der Jungfrau von Guadalupe gepilgert. Die Gläubigen versammelten sich vor und in der Kirche, um der Patronin Lateinamerikas ihre Fürbitten vorzubringen. Einige der Pilger waren tagelang zu Fuß oder auf dem Fahrrad unterwegs. Nach Angaben der Stadtverwaltung könnte die Zahl der Pilger in diesem Jahr die der Vorjahre noch übersteigen. Die Wallfahrt zur Basilika der Jungfrau von Guadalupe gilt als eine der größten weltweit.