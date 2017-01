Mit Vergiftung von Lebensmitteln gedroht: Trio in Haft

Dortmund (dpa) – In einem ungewöhnlichen Fall von Supermarkterpressung sind in Nordrhein-Westfalen drei Tatverdächtige festgenommen worden. Die Täter hatten gedroht, Lebensmittel zu manipulieren und im Gegenzug versucht, Geldzahlungen zu erpressen, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft in Dortmund mit. Das Trio verlangte laut der «Bild»-Zeitung umgerechnet fünf Millionen Euro. Die Tatverdächtigen hätten Pflanzenschutzmittel in Nuss-Nougat-Cremes gespritzt und in Regale von zwei Supermärkten gestellt. Die Gläser seien genau gekennzeichnet gewesen, damit niemand zu Schaden komme.