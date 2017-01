Berlin (dpa) – Heftige Sturmböen haben deutschlandweit Bäume auf Bahngleise stürzen lassen. Betroffen ist vor allem der Norden. In Schleswig Holstein gab es Probleme auf den Strecken von Hamburg nach Kiel und von Hamburg nach Westerland. In Niedersachsen musste die Strecke von Bremen nach Hannover zwischen Eystrup und Nienburg gesperrt werden. Der Fernverkehr wurde weiträumig umgeleitet. In Mecklenburg-Vorpommern musste die Strecke zwischen Hamburg und Schwerin bei Holthusen gesperrt werden.