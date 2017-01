Nach Trumps Amtsantritt Großdemo in Washington

Washington (dpa) – Tag eins nach dem Machtwechsel: Mit Donald Trumps Ankündigung eines radikalen politischen Kurswechsels und einschneidenden Veränderungen erwacht Amerika heute das erste Mal mit dem neuen US-Präsidenten. Während der Tag des neuen Staatsoberhaupts mit einer Andacht in der National Cathedral beginnt, wollen in der Hauptstadt Hunderttausende zum Anti-Trump-Protest zusammenkommen. Es wird wohl eine der größten Demonstrationen in den USA seit vielen Jahren werden. Trump grenzte sich in seiner Rede nach der Vereidigung gestern massiv von der Politik seines Vorgängers Barack Obama ab.