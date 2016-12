Oakland (dpa) – In Kalifornien haben Rettungskräfte nach dem Feuer in einem Lagerhaus neun Leichen aus den Trümmern geborgen. Sie müssten noch identifiziert werden, sagte ein Polizeisprecher in Oakland. Die Ermittler vermuten in dem zerstörten Gebäude weitere Opfer. Viele Menschen werden noch vermisst. Der Brand war am späten Freitagabend Ortszeit während einer Party ausgebrochen. Es sollen sich zwischen 50 und 100 Leute in der Lagerhalle aufgehalten haben. Eine Sprinkleranlage gab es nicht.