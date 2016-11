Den Haag (dpa) – Das niederländische Parlament entscheidet heute über ein Burkaverbot. Burkas und Gesichtsschleier sollen nach dem Gesetzentwurf in öffentlichen Gebäuden, Krankenhäusern, Schulen und dem öffentlichen Nahverkehr untersagt werden. Ein Verstoß soll mit einer Geldstrafe von bis zu 400 Euro geahndet werden. Eine Mehrheit in der Zweiten Kammer des Parlaments gilt als sicher. In den Niederlanden gibt es nach Schätzungen der Regierung rund 100 Musliminnen, die Burka oder Nikab tragen.