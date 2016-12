Papst Franziskus: Das Alter ist ruhig und fromm

Vatikanstadt (dpa) – Mit einer Messe im Vatikan hat Papst Franziskus seinen 80. Geburtstag gefeiert. «Es ist ruhig, das Alter, und fromm», zitierte Franziskus auf Deutsch den Dichter Friedrich Hölderlin. Ruhigen Schrittes komme das Alter auf einen zu. Der am 17. Dezember 1936 in Buenos Aires geborene Argentinier will seinen Geburtstag nach Angaben des Vatikans ansonsten wie einen normalen Tag verbringen. Unter anderem steht heute noch ein Treffen mit der Präsidentin Maltas auf seinem Tagesprogramm. Für Geburtstagsgrüße hatte der Vatikan eine E-Mail-Adresse eingerichtet und den Twitter-Hashtag #Pontifex80.