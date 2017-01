Pariser Nahost-Konferenz fordert neue Friedensverhandlungen

Paris (dpa) – Fast 70 Staaten haben von Israelis und Palästinensern neue direkte Verhandlungen für eine Zwei-Staaten-Lösung des Nahost-Konfliktes gefordert. Der einzige Weg zu dauerhaftem Frieden sei eine Verhandlungslösung mit zwei Staaten Israel und Palästina, die in Frieden und Sicherheit zusammenleben, heißt es in der gemeinsamen Abschlusserklärung der Nahost-Konferenz in Paris. Deutschland und Frankreich warnten vor der Gefahr einer neuen Eskalation des festgefahrenen Konflikts – auch mit Blick auf die künftige Nahost-Politik des neuen US-Präsidenten Donald Trump.