Russland: Syrische Armee beendet Rückeroberung von Ost-Aleppo

Moskau (dpa) – Die syrische Armee hat nach russischen Angaben ihren Einsatz zur Rückeroberung Ost-Aleppos beendet. Das teilte das Verteidigungsministerium in Moskau mit. Außerdem sei der Abtransport von Kämpfern und ihren Familien beendet. Mehr als 4500 Kämpfer und 337 Verwundete seien aus der Stadt gebracht worden, sagte ein Behördensprecher in Moskau. Insgesamt seien bei dem Einsatz mehr als 9500 Zivilisten abtransportiert worden. In einigen Bezirken von Aleppo seien radikale Gruppen zurückgeblieben, die weiterhin auf die syrischen Truppen feuerten. Das Militär rücke in diesen Vierteln vor.