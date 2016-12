Berlin (dpa) – Bundesagrarminister Christian Schmidt will Fleischbezeichnungen für vegetarische und vegane Lebensmittel in Zukunft verbieten. Begriffe wie «vegetarisches Schnitzel» oder «vegane Currywurst» seien «komplett irreführend und verunsichern die Verbraucher», sagte Schmidt der «Bild»-Zeitung. Niemand dürfe «bei diesen Pseudo-Fleischgerichten so tun, als ob es Fleisch wäre», forderte Schmidt. Hersteller sollten eigene Namen für ihre pflanzlichen Produkte finden.