Köln (dpa) – Die englische Sängerin Angel Flukes hat das Finale der RTL-Casting-Show «Das Supertalent» gewonnen. Die Fernsehzuschauer kürten die 28-Jährige per Telefonabstimmung zur Siegerin der zehnten Staffel. Mit ihrer Interpretation von Céline Dions «Think Twice» setzte sich Flukes in einer knapp vierstündigen Live-Show in Köln gegen elf weitere Finalisten durch. Bei der diesjährigen Staffel von «Deutschland sucht den Superstar» war die Sängerin noch in der Vorrunde ausgeschieden.