Spahn: Union braucht mehr Leidenschaft und Klarheit

Berlin (dpa) – Das CDU-Präsidiumsmitglied Jens Spahn hat seine Partei zu stärkerer Abgrenzung von der SPD aufgefordert. «Wir brauchen in der Union mehr Leidenschaft, mehr Klarheit, mehr Haltung», sagte Spahn der «Welt». Stärker als in bisherigen Wahlkämpfen gehe es um unterschiedliche Gesellschaftsentwürfe. «Wir Christdemokraten sind jetzt aufgerufen, die Unterschiede zur SPD deutlich herauszuarbeiten. In der Union wird verstärkt über das eigene Profil diskutiert, seit die SPD mit ihrem Kanzlerkandidaten Martin Schulz in bundesweiten Umfragen aufholt.