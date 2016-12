Österreich wählt Bundespräsidenten – dritter Versuch

Wien (dpa) – In Österreich fällt heute die Entscheidung über einen neuen Bundespräsidenten. Der Rechtspopulist Norbert Hofer tritt für die FPÖ an, sein Herausforderer ist der frühere Grünen-Chef Alexander Van der Bellen. Ein Sieg Hofers könnte den EU-kritischen Populisten bei den bevorstehenden Wahlen in Frankreich und Deutschland Auftrieb geben. Es ist der dritte Anlauf für die Wahl eines Staatschefs. Einmal sorgten organisatorische Schlampereien für die Annullierung, beim anderen Mal waren die Briefwahl-Kuverts fehlerhaft.