Stickoxid-Ausstoß vieler Diesel-Pkw höher als bei Lastwagen

Berlin (dpa) – Selbst in der modernsten Schadstoffklasse Euro 6 blasen viele Diesel-Pkw laut einer Analyse des Forscherverbunds ICCT mehr giftige Stickoxide aus dem Auspuff als neue Lastwagen oder Busse. Der ICCT, der den Abgas-Skandal bei VW mit aufgedeckt hatte, sieht in den Ergebnissen einen weiteren Beleg dafür, dass Abgastests im Labor rasch durch Messungen im echten Verkehr ergänzt werden müssen. Solche Tests sollen in der EU ab September auch schrittweise kommen. Für den CO2-Ausstoß und Verbrauch ist ein Verfahren mit realistischeren Bedingungen geplant.