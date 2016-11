Studie: Weniger IS-Sympathisanten reisen nach Syrien und in Irak

München (dpa) – Aus Deutschland reisen laut einer Studie von Polizei und Verfassungsschutz immer weniger IS-Sympathisanten in den Irak und nach Syrien. Waren es «zu Hochzeiten» fast 100 Personen im Monat, seien es zurzeit weniger als fünf Ausreisen pro Monat, sagte der Vorsitzende der Innenministerkonferenz, Klaus Bouillon. Die Studie soll in der kommenden Woche bei der der Innenministerkonferenz in Saarbrücken vorgelegt werden. Sein bayerischer Kollege Joachim Herrmann sieht trotz der rückläufigen Zahlen aber noch keine generelle Trendwende erreicht.