Syrische Armee kontrolliert laut Russlands UN-Botschafter Aleppo

New York (dpa) – Die syrischen Regierungstruppen haben nach harten Kämpfen die vollständige Kontrolle über Aleppo übernommen. Das sagte der russische UN-Botschafter Witali Tschurkin in New York. Die Gefechte im Osten von Aleppo seien beendet, nun beginne die humanitäre Versorgung der Menschen. Die Rebellen hatten sich zuvor mit dem Regime auf einen Abzug der Kämpfer und Zivilisten geeinigt. Weil die Rebellengebiete seit Monaten unter Blockade standen, spitzte sich die humanitäre Lage dort immer mehr zu.