Terrormiliz IS bekennt sich zu Anschlag auf Kopten in Kairo

Kairo (dpa) – Die Terrormiliz Islamischer Staat hat sich zu dem tödlichen Anschlag auf eine koptische Kirche in Kairo bekannt. Es habe sich um einen Selbstmordanschlag durch einen Anhänger des «Kalifats» gehandelt, hieß es in einer Mitteilung des IS im Internet. Auch das IS-Sprachrohr Amak berichtete von einem «Märtyrer des Islamischen Staates», der den Anschlag ausgeführt habe. Die Mitteilung ließ sich bisher nicht unabhängig überprüfen. Bei dem Anschlag waren am Sonntag mindestens 23 Menschen getötet worden.