Trump: Millionen stimmten illegal für Clinton

Washington (dpa) – Knapp drei Wochen nach der US-Präsidentschaftswahl ist eine neue Debatte über das Ergebnis entbrannt. Der designierte neue Amtsinhaber Donald Trump erklärte, dass sich «Millionen Menschen» illegal an der Wahl beteiligt hätten – und sein Sieg sonst



sogar noch überzeugender ausgefallen wäre. Trump antwortete damit auf eine anstehende Neuauszählung in Wisconsin, wo er seine demokratische Rivalin Hillary Clinton knapp besiegt hatte. Beantragt hat das die Grünen-Bewerberin Jill Stein. Sie will auch Neuauszählungen in Pennsylvania und Michigan. Das Clinton-Lager unterstützt den Vorstoß.