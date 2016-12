Berlin (dpa) – Nach dem Anschlag in Berlin sind die meisten Bürger für eine stärkere Beteiligung Deutschlands am Kampf gegen die Terrororganisation Islamischer Staat. In einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts YouGov für die Deutsche Presse-Agentur sprachen sich 53 Prozent für ein stärkeres Engagement aus. Allerdings ist nur jeder Dritte dafür, dass die Bundeswehr auch Stellungen des IS in Syrien und im Irak selbst bombardiert.