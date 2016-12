Mülheim an der Ruhr (dpa) – In einem Wohnmobil in Mülheim an der Ruhr sind etwa 50 Chinchillas gefunden worden. Die in Südamerika heimischen Nagetiere waren nach Angaben der Feuerwehr zum Teil verwahrlost und auf engstem Raum in viel zu kleinen, verdreckten Käfigen untergebracht worden. Die Tiere wurden von den Einsatzkräften der Feuerwehr am späten Abend in das örtliche Tierheim gebracht. Dort sollen sie nun aufgepäppelt und anschließend in ein neues Zuhause vermittelt werden.