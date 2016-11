Vogelgrippe in Niederlanden: 190 000 Enten werden getötet

Den Haag (dpa) – Wegen der Vogelgrippe müssen 190 000 Enten aus einem Zuchtbetrieb in den Niederlanden getötet werden. Das teilte das Wirtschaftsministerium in Den Haag mit. Bei den Enten auf dem Betrieb im Nordosten des Landes war der Virus H5 gefunden worden. Auch die Tiere von insgesamt vier Höfen in der Nähe würden getötet. Auch wenn es sich nicht um die sehr ansteckende Variante H5N8 handele, müsse die Verbreitung verhindert werden. Es ist der erste Vogelgrippe-Fall bei gehaltenem Geflügel in den Niederlanden.