Vor Nahostkonferenz: Palästinenser fordern Unterstützung

Berlin (dpa) – Kurz vor der Nahostkonferenz in Paris hat ein Vertreter der palästinensischen Regierung die Europäer aufgefordert, nachdrücklich die Zweistaaten-Lösung zu unterstützen. «Wir hoffen, vor allem von den Europäern die internationale Unterstützung dafür zu erhalten», sagte der Gouverneur von Gaza, Abdallah Frangi, dem «Reutlinger General-Anzeiger». Am Sonntag treffen sich Vertreter aus mehr als 70 Staaten und internationalen Organisationen in Paris, darunter alle UN-Veto-Mächte, die EU und die Arabische Liga. Allerdings sitzen die Konfliktparteien selbst nicht mit am Tisch.