New York (dpa) – An der Wall Street ist dem Dow Jones nur mit Mühe der Sprung auf ein neues Rekordhoch gelungen. Der US-Leitindex bewegte sich kaum, beim Ertönen der Schlussglocke stand ein Plus von 0,31 Prozent auf 19 083 Punkte zu Buche. Der S&P-500-Index rückte um 0,08 Prozent auf 2204,72 Punkte vor. Er verfehlte einen neuen Höchststand nur um Haaresbreite.