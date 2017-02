Werbung für Ivanka Trump: Beraterin in großer Bedrängnis

Washington (dpa) – Donald Trumps Beraterin Kellyanne Conway gerät wegen ihrer öffentlichen Werbung für Ivanka Trumps Modelinie in große Bedrängnis. Ein von führenden Republikanern und Demokraten unterzeichneter Brief des Abgeordnetenhauses an die Behörde zur Einhaltung von Ethikstandards kritisiert Conways Verhalten scharf. Unter den Unterzeichnern sind auch große Trump-Anhänger. Trump hatte die Kaufhauskette Nordstrom attackiert, weil diese die Modelinie seiner Tochter aus ihrem Sortiment genommen hatte. Conway sagte daraufhin im Sender Fox: «Kauft Ivankas Sachen».